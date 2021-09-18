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Латвія оновила правила в'їзду для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Латвія внесла Україну, на тлі темпів поширення COVID-19, до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення. Про це пише посольство України в Латвії у Facebook, вказавши правила в'їзду в країну для українців, повідомляє УНН.

За інформацією державної прикордонної служби Латвії, а також відповідно до списку Центру контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) Латвії, Україну внесено до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення (14-денний кумулятивний показник захворюваності перевищує показник захворюваності 75), вказують у посольстві.

Цитата:

"В’їзд до Латвійської Республіки з 18.09.2021 без поважної причини, в тому числі з метою туризму дозволено лише громадянам України, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному додатку "Дія" з QR-кодом для їх перевірки та є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці..." - йдеться в повідомленні.

Деталі

Посольство зазначає, що такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv не раніше, ніж за два дні до приїзду до країни.

У разі відсутності відповідних сертифікатів, в’їзд до Латвії дозволено наступним категоріям громадян України:

  • водії та члени екіпажів вантажних транспортних заходів, екіпажів вантажних або технічних рейсів, які прибувають до Латвійської Республіки або залишають її для виконання своїх робочих обов’язків;
  • члени сімей громадян ЄС/ЄЕС/Швейцарії (подружжя, діти до 21 років та особи, що знаходяться під опікою або є опікунами);
  • резиденти ЄС, які мають дозвіл на проживання/перебування в Латвії;
  • особи, що отримали позитивне рішення Управління у справах громадянства та міграції Латвії про видачу посвідки на постійне проживання;
  • дипломати і члени їх сімей, які перетинають територію Латвійської Республіки транзитом до країни виконання офіційних функцій, посадові особи дипломатичної та консульської служби, посадові особи і члени їх сімей, які повертаються з країн своєї акредитації, або в’їжджають до країн з метою виконання своїх функціональних обов’язків;
  • особи, мета поїздки яких – гуманітарні обставини (похорон, важка хвороба близького родича);
  • працівники та спеціалісти для виконання зобов’язань латвійських комерсантів, за наявності документального підтвердження від Латвійського агенства інвестицій та розвитку;
  • спортсмени і спортивні працівники, а також представники міжнародних спортивних організацій, прибуття яких до Латвійської Республіки пов’язано з участю в міжнародному спортивному заході, організованому спортивною федерацією або її членом як акредитованих осіб відповідно до процедур, зазначених у законі про спорт;
  • студенти очної форми навчання та студенти по обміну (якщо вищий навчальний заклад або коледж видали письмове підтвердження про зарахування студента, а також прибуття в Латвію необхідно для освоєння навчальної програми;
  • на лікування (діагностика і терапія) за погодженням з Інспекцію охорони здоров’я Латвії;
  • працівники культури, прибуття до Латвії яких необхідне для організації культурних та публічних заходів (питання має бути узгоджено з Міністерством культури Латвії);
  • особи, а також члени їх сімей (якщо строк трудових відносин з особою планується більше шести місяців) для виконання обов’язків провідного наукового співробітника на запрошення наукового закладу, що зареєстрований в Реєстрі наукових закладів, для реалізації науково-дослідницького проєкту;
  • авіапасажири, під час транзитного перетину Латвії, в разі, якщо вони не покидають транзитну зону і перебувають в ній не більш, як 24 години, а також можуть надати підтвердження транзитного характеру.

Для такої категорії громадян України для в’їзду до Латвії обов’язковими вимогами є:

  • наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЦР, який проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або тест на антигени, проведений не раніш, ніж за 48 годин до перетину кордону;
  • необхідність зробити повторний тест після прибуття до Латвії;
  • проходження самоізоляції після прибуття до Латвії протягом 10 днів (можна порушити самоізоляцію, якщо пройти тест на Covid-19 на сьомий день після в'їзду до Латвії і результати тесту негативні).

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