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17 березня, 19:38 • 100362 перегляди

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Латвія визнала українські COVID-сертифікати у додатку "Дія"

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Українські цифрові сертифікати, які містять інформацію про вакцинацію проти коронавірусу, 31 серпня визнали у Латвії. Про це повідомило Посольство України в Латвійській Республіці, інформує УНН.

Цитата

"Із 31 серпня 2021 року, відповідно до Рішення Європейської комісії, COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку "Дія" та QR-код для їхньої перевірки є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці", — написали у пресцентрі посольства Латвії.

Додамо

COVID-сертифікат — це документ у мобільному додатку "Дія", що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. 

Нагадаємо

Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.

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