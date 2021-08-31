Латвія визнала українські COVID-сертифікати у додатку "Дія"

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"Із 31 серпня 2021 року, відповідно до Рішення Європейської комісії, COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку "Дія" та QR-код для їхньої перевірки є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці", — написали у пресцентрі посольства Латвії.

Додамо

COVID-сертифікат — це документ у мобільному додатку "Дія", що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо

Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.