Латвия признала украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинские цифровые сертификаты, содержащие информацию о вакцинации против коронавируса, 31 августа признали в Латвии. Об этом сообщило Посольство Украины в Латвийской Республике, информирует УНН.
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"С 31 августа 2021, в соответствии с Решением Европейской комиссии, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении "Дія" и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", — написали в пресс-центре посольства Латвии.
Добавим
COVID-сертификат — это документ в мобильном приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.
Напомним
Европейский Союз официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.