"Лацио" получил второй выигрыш после рестарта Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В стартовом матче 29 тура итальянской Серии А в гости к "Торино" приехал ФК "Лацио", передает корреспондент УНН.
Уже в дебюте встречи за игрой рукой Иммобиле арбитр назначил пенальти в сторону ворот "Лацио". На 5 минуте Андреа Белотти реализовал стандартное положение. До перерыва "орлы" искали счастья у ворот "Торино", но все попытки Иммобиле летели выше ворот.
Успеха Иммобиле достиг на 47 минуте, когда с передачи Луиса Альберто пробил из-под ноги защитника и отправил игровой снаряд под дальнюю штангу. В дальнейшем футболисты "Лацио" продолжали доминировать на поле и не позволяли оппонентам переходить на чужую половину поля. Такая игра принесла римлянам желанные три очка - Пароло решился на удар из-за пределов штрафной на 73 минуте (2:1).
Добавим, "бьянкочелести" продолжает погоню за "Ювентусом" - 68 очков против 70 у туринцев.