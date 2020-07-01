"Лаціо" здобув другий виграш після рестарту Серії А

Вже у дебюті зустрічі за грою рукою Чіро Іммобіле арбітр призначив пенальті в бік воріт "Лаціо". На 5 хвилині Андреа Белотті реалізував стандартне положення. До перерви "орли" шукали щастя біля воріт "Торіно", але усі спроби Іммобіле летіли вище воріт.

Успіху Іммобіле досяг на 47 хвилині, коли з передачі Луїса Альберто пробив з-під ноги оборонця та надіслав ігровий снаряд під дальню стійку. Надалі футболісти "Лаціо" продовжували домінувати на полі, та не дозволяли опонентам переходити на чужу половину поля. Така гра принесла римлянам бажані три очки – Марко Пароло наважився на удар із-за меж карного майданчику на 73 хвилині (2:1).

Додамо, "бьянкочелесті" продовжує гонитву за "Ювентусом" – 68 очок проти 70 у туринців.