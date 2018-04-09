"Лацио" обыграл "Удинезе" и вернулся в топ-3 Серии А

После серии атак команды “Удинезе” в дебюте противостояния достичь своего они сумели на 13 минуте. Нападающий Лазанья замкнул головой верховую подачу с правого фланга в исполнении Ларсена. Главный голеадор чемпионата Иммобиле выровнял положение для “орлов” в середине тайма. Форвард остался без опеки в чужой штрафной после передачи Лулич и отправил мяч в сетку — 1:1.

Десять минут понадобилось команде Симоне Индзаги чтобы выйти вперед. Иммобиле ассистировал Луису Альберто — испанец пробил в ближний нижний угол “Удинезе”, однако 40-летний вратарь Биссарри (выигрывал с “Реалом” Лигу чемпионов 1999/2000 годов) не был готов к такому повороту событий — 1:2.

Таким образом, “Удинезе” потерпел уже восьмое поражение подряд и с 33 очками находится на 13-м месте всего в 6-ти пунктах от зоны вылета.

Стоит отметить, что “Лацио” воспользовался осечками конкурентов и переместился на 3-ю строчку чемпионата — имея по 60 очков с “Ромой” команда Индзаги опережает конкурента по разнице забитых и пропущенных.

Добавим, что в других играх “Рома” уступила “Фиорентине” 0: 2, “Интер” проиграл “Торино” 0:1, а “Милан” расписал мировую с “Сассуоло” 1:1.