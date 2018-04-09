"Лаціо" обіграв "Удінезе" і повернувся в топ-3 Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Шість поєдинків відбулися в рамках заключного ігрового дня 31-го туру чемпіонату Італії з футболу (Серія А). В одній із баталій “Удінезе” приймав представника Риму — “Лаціо”, передає кореспондент УНН.
Після серії атак команди “Удінезе” в дебюті протистояння досягти свого вони зуміли на 13 хвилині. Нападник Лазанья замкнув головою верхову подачу з правого флангу у виконанні Ларсена. Головний голеадор чемпіонату Чіро Іммобіле вирівняв становище для “орлів” в середині тайму. Форвард залишився без опіки в чужій карній зоні після передачі Луліча та відправив м’яч у сітку — 1:1.
Десять хвилин знадобилося команді Сімоне Індзагі аби вийти вперед. Іммобіле асистував Луїсу Альберто — іспанець пробив у ближній нижній кут “Удінезе”, проте 40-річний воротар Біссаррі (вигравав з “Реалом” Лігу чемпіонів 1999/2000 років) не був готовим до такого перебігу подій — 1:2.
Таким чином, “Удінезе” зазнав вже восьмої поразки поспіль і з 33 очками знаходиться на 13-му місці всього в 6-ти пунктах від зони вильоту.
Варто відзначити, що “Лаціо” скористався осічками конкурентів і перемістився на 3-й рядок чемпіонату — маючи по 60 очок з “Ромою” команда Індзагі випереджає конкурента за різницею забитих і пропущених.
Додамо, що в інших іграх “Рома” поступилася “Фіорентині” 0:2, “Інтер” програв “Торіно” 0:1, а “Мілан” розписав мирову з “Сассуоло” 1:1.