Ландшафты восьми стран получили статус мирового наследия

Отмечено, что статус с/х значения был предоставлен этим ландшафтам благодаря их искусным способам сочетания удовлетворения человеческих потребностей и сохранения природных ресурсов для создания взаимовыгодных источников средств к существованию и экосистем.

Новые ландшафтные системы в этой программе ФАО находятся в Китае, Египте, Японии, Республике Корея, Мексике, Португалии, Испании и Шри-Ланке. Их первичное производство варьируется от фруктов, овощей, соли и риса до шелка, мяса, чая и васаби.

“Эти системы отражают глубокую гармонию между человечеством и природой”, — сказала заместитель Генерального директора ФАО Мария Хелена Семедо.

Отмечено, что с учетом новых объектов общее количество объектов с/х наследия мирового значения по всему миру возросло до 50. В этой программе подчеркиваются уникальные способы, с помощью которых сельские общины на протяжении поколений обеспечивали продовольственную безопасность, жизнеспособные источники средств к существованию, устойчивые экосистемы и высокий уровень биоразнообразия, приумножая при этом уникальную красоту.

Напомним, Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил присвоение статуса глобального геопарка 13 новым объектам в Северной Америке, Азии и Европе.