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Ландшафти восьми країн отримали статус світової спадщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Продовольча і сільськогосподарська Організація Об'єднаних націй (ФАО) надала статус об'єктів сільськогосподарського спадщини 13 нових ландшафтам. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФАО.

Ландшафти восьми країн отримали статус світової спадщини

Відзначено, що статус с/г значення надано цим ландшафтам завдяки їх майстерним способам поєднання задоволення людських потреб і збереження природних ресурсів для створення взаємовигідних джерел засобів до існування і екосистем.

Нові ландшафтні системи в цій програмі ФАО розташованы в Китаї, Єгипті, Японії, Республіці Корея, Мексиці, Португалії, Іспанії та Шрі-Ланці. Їх первинне виробництво варіюється від фруктів, овочів, солі і рису до шовку, м'яса, чаю і васабі.

"Ці системи відображають глибоку гармонію між людством і природою", - сказала заступник Генерального директора ФАО Марія Хелена Семеду.

Відзначено, що з урахуванням нових об'єктів загальна кількість об'єктів с/г спадщини світового значення по всьому світу зросла до 50. У цій програмі підкреслюються унікальні способи, за допомогою яких сільські громади протягом поколінь забезпечували продовольчу безпеку, життєздатні джерела коштів для існування, стійкі екосистеми і високий рівень біорізноманіття, примножуючи при цьому унікальну красу.

Нагадаємо, Виконавча рада ЮНЕСКО схвалила присвоєння статусу глобального геопарка 13 новим об'єктам в Північній Америці, Азії та Європі.

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