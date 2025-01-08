Лаборатория реактивного движения NASA попала под приказ об эвакуации на фоне лесных пожаров в США

Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA в Пасадене попала под приказ об эвакуации на фоне лесных пожаров, бушующих в районе Лос-Анджелеса в США, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Лаборатория реактивного движения NASA, которая разрабатывает и координирует много беспилотных исследовательских миссий космического агентства, включена в приказы об эвакуации, вызванных пожаром в Итоне, который опустошил многие районы вокруг Пасадены", - говорится в сообщении.

Большая часть кампуса JPL, как указано, расположена в соседнем городе на склоне холма Ла-Каньяда-Флинтридж, который находится под приказом об эвакуации, согласно Департаменту шерифа округа Лос-Анджелес.

JPL управляется Калифорнийским технологическим институтом, который отменил свои занятия в среду и закрыл свой кампус в Пасадене для необязательных операций.

Дополнение

Три опасных для жизни пожара уничтожают дома, бушуя в округе Лос-Анджелес, из-за крупнейшего из которых - в Пасифик Палисейдс - десятки тысяч людей оказались под приказом об эвакуации.

Многим пришлось бросить машины в районе между Малибу и Санта-Моникой, что побудило пожарных использовать бульдозер, чтобы убрать скопившиеся автомобили.

Неконтролируемый пожар в Палисейдс охватывает около пяти футбольных полей за минуту и уничтожил более 1173 га. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, а пожарные предупредили, что "торнадоподобные" ветры затрудняют их борьбу.

В округе Лос-Анджелес вспыхнули еще два пожара: сильный пожар в Херсте площадью 202 га к северу от Сан-Фернандо и пожар в Итоне в Альтадене, который за несколько часов разросся до 404 га. Более 200 000 домов и зданий в округе остались без электричества.

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