Лабораторія реактивного руху NASA потрапила під наказ про евакуацію на тлі лісових пожеж у США

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 109383 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 108143 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 112828 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 132995 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155278 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140059 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 152974 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174766 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221153 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176540 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 130549 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 136622 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 169652 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 152866 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 129888 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 109387 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 105397 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223333 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220490 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350443 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 24918 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 44104 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 44408 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 82811 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 103806 перегляди
Актуальне
Лабораторія реактивного руху NASA потрапила під наказ про евакуацію на тлі лісових пожеж у США

Лабораторія реактивного руху NASA потрапила під наказ про евакуацію на тлі лісових пожеж у США

Київ • УНН

 • 22405 перегляди

Лабораторія реактивного руху NASA в Лос-Анджелесі отримала наказ про евакуацію через лісові пожежі. Три масштабні пожежі охопили понад 1700 га, змусивши евакуювати десятки тисяч людей та залишивши 200 000 будівель без електрики.

Лабораторія реактивного руху (JPL) NASA у Пасадені потрапила під наказ про евакуацію на тлі лісових пожеж, що вирують у районі Лос-Анджелеса у США, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Лабораторія реактивного руху NASA, яка розробляє та координує багато безпілотних дослідницьких місій космічного агентства, включена до наказів про евакуацію, викликаних пожежею в Ітоні, що спустошила багато районів навколо Пасадени", - ідеться у повідомленні.

Більша частина кампуса JPL, як вказано, розташована в сусідньому місті на схилі пагорба Ла-Каньяда-Флінтрідж, який знаходиться під наказом про евакуацію, згідно з Департаментом шерифа округу Лос-Анджелес.

JPL управляється Каліфорнійським технологічним інститутом, який скасував свої заняття у середу та закрив свій кампус у Пасадені для необов'язкових операцій.

Доповнення

Три небезпечні для життя пожежі знищують будинки, вируючи в окрузі Лос-Анджелес, через найбільшу з яких - у Пасіфік Палісейдс - десятки тисяч людей опинилися під наказом про евакуацію.

Багатьом довелося кинути машини в районі між Малібу та Санта-Монікою, що спонукало пожежників використати бульдозер, щоб прибрати автомобілі, що скупчилися.

Неконтрольована пожежа в Палісейдс охоплює близько п'яти футбольних полів за хвилину і знищила понад 1173 га. У Лос-Анджелесі оголошено надзвичайний стан, а пожежники попередили, що "торнадоподібні" вітри ускладнюють їхню боротьбу.

В окрузі Лос-Анджелес спалахнули ще дві пожежі: сильна пожежа в Герсті площею 202 га на північ від Сан-Фернандо і пожежа в Ітоні в Альтадені, яка за кілька годин розрослася до 404 га. Понад 200 000 будинків та будівель в окрузі залишилися без електрики.

30 тис. людей евакуйовують на тлі пожежі у районі проживання голлівудських зірок у США08.01.25, 08:54 • 26568 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
nasaNASA
los-andzhelesЛос-Анджелес

Звернутися з питань розміщення реклами