Лабораторія реактивного руху NASA потрапила під наказ про евакуацію на тлі лісових пожеж у США

Лабораторія реактивного руху (JPL) NASA у Пасадені потрапила під наказ про евакуацію на тлі лісових пожеж, що вирують у районі Лос-Анджелеса у США, пише УНН з посиланням на CNN.

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"Лабораторія реактивного руху NASA, яка розробляє та координує багато безпілотних дослідницьких місій космічного агентства, включена до наказів про евакуацію, викликаних пожежею в Ітоні, що спустошила багато районів навколо Пасадени", - ідеться у повідомленні.

Більша частина кампуса JPL, як вказано, розташована в сусідньому місті на схилі пагорба Ла-Каньяда-Флінтрідж, який знаходиться під наказом про евакуацію, згідно з Департаментом шерифа округу Лос-Анджелес.

JPL управляється Каліфорнійським технологічним інститутом, який скасував свої заняття у середу та закрив свій кампус у Пасадені для необов'язкових операцій.

Доповнення

Три небезпечні для життя пожежі знищують будинки, вируючи в окрузі Лос-Анджелес, через найбільшу з яких - у Пасіфік Палісейдс - десятки тисяч людей опинилися під наказом про евакуацію.

Багатьом довелося кинути машини в районі між Малібу та Санта-Монікою, що спонукало пожежників використати бульдозер, щоб прибрати автомобілі, що скупчилися.

Неконтрольована пожежа в Палісейдс охоплює близько п'яти футбольних полів за хвилину і знищила понад 1173 га. У Лос-Анджелесі оголошено надзвичайний стан, а пожежники попередили, що "торнадоподібні" вітри ускладнюють їхню боротьбу.

В окрузі Лос-Анджелес спалахнули ще дві пожежі: сильна пожежа в Герсті площею 202 га на північ від Сан-Фернандо і пожежа в Ітоні в Альтадені, яка за кілька годин розрослася до 404 га. Понад 200 000 будинків та будівель в окрузі залишилися без електрики.

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