Лабораторія реактивного руху NASA потрапила під наказ про евакуацію на тлі лісових пожеж у США
Київ • УНН
Лабораторія реактивного руху NASA в Лос-Анджелесі отримала наказ про евакуацію через лісові пожежі. Три масштабні пожежі охопили понад 1700 га, змусивши евакуювати десятки тисяч людей та залишивши 200 000 будівель без електрики.
Лабораторія реактивного руху (JPL) NASA у Пасадені потрапила під наказ про евакуацію на тлі лісових пожеж, що вирують у районі Лос-Анджелеса у США, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
"Лабораторія реактивного руху NASA, яка розробляє та координує багато безпілотних дослідницьких місій космічного агентства, включена до наказів про евакуацію, викликаних пожежею в Ітоні, що спустошила багато районів навколо Пасадени", - ідеться у повідомленні.
Більша частина кампуса JPL, як вказано, розташована в сусідньому місті на схилі пагорба Ла-Каньяда-Флінтрідж, який знаходиться під наказом про евакуацію, згідно з Департаментом шерифа округу Лос-Анджелес.
JPL управляється Каліфорнійським технологічним інститутом, який скасував свої заняття у середу та закрив свій кампус у Пасадені для необов'язкових операцій.
Доповнення
Три небезпечні для життя пожежі знищують будинки, вируючи в окрузі Лос-Анджелес, через найбільшу з яких - у Пасіфік Палісейдс - десятки тисяч людей опинилися під наказом про евакуацію.
Багатьом довелося кинути машини в районі між Малібу та Санта-Монікою, що спонукало пожежників використати бульдозер, щоб прибрати автомобілі, що скупчилися.
Неконтрольована пожежа в Палісейдс охоплює близько п'яти футбольних полів за хвилину і знищила понад 1173 га. У Лос-Анджелесі оголошено надзвичайний стан, а пожежники попередили, що "торнадоподібні" вітри ускладнюють їхню боротьбу.
В окрузі Лос-Анджелес спалахнули ще дві пожежі: сильна пожежа в Герсті площею 202 га на північ від Сан-Фернандо і пожежа в Ітоні в Альтадені, яка за кілька годин розрослася до 404 га. Понад 200 000 будинків та будівель в окрузі залишилися без електрики.
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