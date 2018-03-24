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16:40 • 5496 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 53005 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101187 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108677 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116313 просмотра

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La Vanguardia: под стражу взяты 5 каталонских политиков, обвиняемых в мятеже

La Vanguardia: под стражу взяты 5 каталонских политиков, обвиняемых в мятеже

Киев  •  УНН

 • 10886 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Судья Верховного суда Испании объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании осенью прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание La Vanguardia.

Судья вынес решение о временном содержании под стражей без права внесения залога, удовлетворив ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что существует риск побега и повторение преступления.

Под решение суда попали кандидат на должность главы правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министр по территории Хосеп Кермо, экс-министр иностранных дел Рауль Ромева, экс-министр социальной политики Долорс Басса и бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.

Турула, Кермо и Ромева будут находиться в тюрьме Ештремера, где уже находятся другие каталонские политики Ориоль Хункерас и Жоаким Форн, а Форкадель и Басса отправятся в другую тюрьму в 35 км от Мадрида.

Как сообщал УНН, лидера каталонских сепаратистов выдвинули на должность главы правительства Каталонии.

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