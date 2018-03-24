La Vanguardia: під варту взято 5 каталонських політиків, обвинувачених у заколоті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Суддя Верховного суду Іспанії оголосив рішення про взяття під варту п'ятьох каталонських політиків, яким пред'явлені звинувачення в заколоті з метою оголосити незалежність автономії від Іспанії восени минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання La Vanguardia.
Суддя виніс рішення про тимчасове утримання під вартою без права внесення застави, задовольнивши клопотання прокуратури, обґрунтувавши його тим, що існує ризик втечі і повторення злочину.
Під рішення суду потрапили кандидат на посаду глави уряду Каталонії Жорді Туруль, екс-міністр з території Хосеп Кермо, екс-міністр закордонних справ Рауль Ромева, екс-міністр соціальної політики Долорс Басса і колишній спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель.
Туруль, Кермо і Ромева будуть знаходитися у в’язниці Ештремера, де вже перебувають інші каталонські політики Оріоль Хункерас та Жоакім Форн, а Форкадель та Басса вирушать в іншу в’язницю в 35 км від Мадрида.
Як повідомляв УНН, лідера каталонських сепаратистів висунули на посаду глави уряду Каталонії.