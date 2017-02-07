Л.Емец: несогласованности относительно законопроекта о реформировании КСУ есть внутри БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Несогласованности относительно законопроекта о реформировании Конституционного суда Украины есть внутри фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.
"У нас (во фракции "Народный фронт" - ред.) есть решение проголосовать законопроект в первом чтении и дальше его дорабатывать", - сказал Л.Емец.
По его словам, во фракции "НФ" нет замечаний к законопроекту о реформировании Конституционного суда Украины для того, чтобы проголосовать документ за основу.
"У нас на фракции прозвучала мысль, что это именно в БПП есть какие несогласованности с этим законом. Я сам удивлен, поскольку там именно представители фракции "БПП" среди соавторов, как и я", - сказал Л.Емец.
Он надеется, что законопроект, наработанный в том числе советом по вопросам судопроизводства, является достаточно основательным, чтобы быть взятым за основу.
"Других законопроектов такого уровня в парламенте пока нет, поэтому какие тут могут быть сомнения - для меня пока не понятно", - сказал нардеп.
Он надеется, что парламент рассмотрит вопрос реформирования КСУ в четверг, 9 февраля.
Как сообщал УНН, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать на этой неделе законопроект о реформировании Конституционного суда Украины, поскольку среди депутатов нет консенсуса по документу.