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Л.Ємець: неузгодженості щодо законопроекту про реформування КСУ є всередині БПП

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Неузгодженості щодо законопроекту про реформування Конституційного суду України є всередині фракції "Блок Петра Порошенка". Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат — перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

Л.Ємець: неузгодженості щодо законопроекту про реформування КСУ є всередині БПП

“У нас (у фракції „Народний фронт“ — ред.) є рішення проголосувати законопроект в першому читанні і далі його доопрацьовувати”, — сказав Л.Ємець.

За його словами, у фракції “НФ” немає зауважень до законопроекту про реформування Конституційного суду України для того, щоб проголосувати документ за основу.

“У нас на фракції прозвучала думка, що це саме у БПП є якісь неузгодженості з цим законом. Я сам здивований, оскільки там саме представники фракції „БПП“ є серед співавторів, як і я”, — сказав Л.Ємець.

Він сподівається, що законопроект, напрацьований в тому числі радою з питань судочинства, є достатньо ґрунтовним, щоб бути взятим за основу.

“Інших законопроектів такого рівня в парламенті поки що немає, тому які тут можуть бути сумніви — для мене поки що не зрозуміло”, — сказав нардеп.

Він сподівається, що парламент розгляне питання реформування КСУ в четвер, 9 лютого.

Як повідомляв УНН, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада не розглядатиме на цьому тижні законопроект про реформування Конституційного суду України, оскільки серед депутатів немає консенсусу щодо документу.

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