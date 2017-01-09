Л.Цуренко победила в первом круге теннисных соревнований в Хобарте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире WTA в Хобарте (Австралия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда киевлянка уверенно обыграла Сильвию Солер-Эспиносу из Испании, потратив на баталию 1 час и 10 минут - 6:2, 6:3.
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После ряда отказов, в основной сетке турнира произошли изменения и последующей оппоненткой украинки будет 11-я сеяная Йоханна Ларссон из Швеции (51 ракетка мира).
Примечательно, что не смогла преодолеть первый круг турнира 2-я сеяная латышка Анастасия Севастова, которая уступила Шелби Роджерс.
Напомним, что для второй ракетки Украины соревнования в Хобарте стали дебютными в 2017 году: в Брисбене Л.Цуренко снялась с матча первого круга из-за проблем со здоровьем.