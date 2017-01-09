Л.Цуренко перемогла в першому колі тенісних змагань в Хобарті

У матчі першого раунду киянка впевнено обіграла Сільвію Солер-Еспіносу з Іспанії, витративши на баталію 1 годину та 10 хвилин – 6:2, 6:3.

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Після низки відмов, в основній сітці турніру відбулися зміни і наступною опоненткою українки буде 11 сіяна Йоханна Ларссон зі Швеції (51 ракетка світу).

Примітно, що не змогла подолати перше коло турніру друга сіяна латишка Анастасія Севастова, котра поступилася Шелбі Роджерс.

Нагадаємо, що для другої ракетки України змагання в Хобарті стали дебютними у 2017-му році: в Брісбені Л.Цуренко знялася з матчу першого кола через проблеми зі здоров'ям.