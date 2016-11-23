Л.Кучма вылетел на заседание контактной группы в Минск
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Представитель Украины в трехстороннем контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма вылетел в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Об этом УНН сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
"Леонид Кучма вылетел в Минск", - сообщила Д.Олифер.
Как сообщал УНН, 23 ноября в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.