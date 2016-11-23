Л.Кучма вилетів на засідання контактної групи до Мінська
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Представник України у тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, другий Президент України Леонід Кучма вилетів до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи. Про це УНН повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.
“Леонід Кучма вилетів до Мінська”, - повідомила Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН, 23 листопада у Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.