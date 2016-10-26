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15 марта, 19:03 • 116150 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169623 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139799 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132114 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113774 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106005 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101837 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Л.Кучма отметил необходимость разблокирования процесса освобождения людей

Л.Кучма отметил необходимость разблокирования процесса освобождения людей

Киев • УНН

 • 7146 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отметил необходимость необходимости разблокирования процесса освобождения людей, а также допуск экспертов Международного Комитета Красного Креста в ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Минских переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

"Во время заседания Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма особо обратил внимание на необходимость разблокирования процесса освобождения людей, а также допуск экспертов Международного Комитета Красного Креста в ОРДЛО, тем более, что блок гуманитарных вопросов был важной составляющей встречи лидеров стран Нормандской четверки в Берлине. В нарушение этих договоренностей представители МККК сегодня не были допущены к заложникам в ОРДЛО", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, гуманитарная подгруппа по Донбассу сегодня в Минске не произошло, потому, что 26 октября 2016 г. координатор от ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриш находится с рабочей поездкой на неподконтрольной Украины части Донбасса, где запланирована его встреча с украинскими заложниками.

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