Л.Кучма отметил необходимость разблокирования процесса освобождения людей

"Во время заседания Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма особо обратил внимание на необходимость разблокирования процесса освобождения людей, а также допуск экспертов Международного Комитета Красного Креста в ОРДЛО, тем более, что блок гуманитарных вопросов был важной составляющей встречи лидеров стран Нормандской четверки в Берлине. В нарушение этих договоренностей представители МККК сегодня не были допущены к заложникам в ОРДЛО", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, гуманитарная подгруппа по Донбассу сегодня в Минске не произошло, потому, что 26 октября 2016 г. координатор от ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриш находится с рабочей поездкой на неподконтрольной Украины части Донбасса, где запланирована его встреча с украинскими заложниками.