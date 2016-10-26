Л.Кучма наголосив на необхідності розблокування процессу звільнення людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Представник української сторони у тристоронній контактній групі Леонід Кучма наголосив на необхідності необхідність розблокування процесу звільнення людей, а також допуску експертів Міжнародного Комітету Червоного Хреста в ОРДЛО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у Мінських переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
"Під час засідання Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма особливо звернув увагу на необхідність розблокування процесу звільнення людей, а також допуску експертів Міжнародного Комітету Червоного Хреста в ОРДЛО, тим більше, що блок гуманітарних питань був важливою складовою зустрічі лідерів країн Нормандське четвірки в Берліні. В порушення цих домовленостей представники МКЧХ сьогодні не були допущені до заручників в ОРДЛО", - повідомила Д.Оліфер.
Нагадаємо, гуманітарна підгрупа щодо Донбасу сьогодні у Мінську не відбулося, через те, що 26 жовтня 2016 р координатор від ОБСЄ в підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріш перебуває з робочою поїздкою на непідконтрольною Україні частини Донбасу, де запланована його зустріч з українськими заручниками.