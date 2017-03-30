Л.Гриневич проинформировала МВФ о приоритетах государственного финансирования образования

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48590 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104382 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160519 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118366 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117643 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113156 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104688 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Л.Гриневич проинформировала МВФ о приоритетах государственного финансирования образования

Л.Гриневич проинформировала МВФ о приоритетах государственного финансирования образования

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство образования Украины планирует направить средства на создание сети учебных заведений, что позволит обеспечить равный доступ сельских детей к качественному образованию. Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила во время встречи с экспертами Международного валютного фонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины.

"Наш приоритет в работе с государственными финансами - эффективное использование средств наших налогоплательщиков... Например, мы сейчас создаем сеть учебных заведений, что позволит обеспечить равный доступ сельских детей к качественному образованию. Мы должны уменьшить количество детей, обучающихся в малокомплектных классах, где учитель может преподавать одновременно физику, физкультуру и английский, не имея при этом необходимой подготовки", - цитирует Л.Гриневич пресс-служба.

По словам Л.Гриневич, пока создано 178 опорных школ, в 2016-м были оборудованы 147 опорных заведений, а в этом году планируется оборудовать еще 140.

Она также рассказала об изменениях государственного финансирования общего среднего образования, а именно о переориентации направления государственной субвенции на обеспечение зарплаты педагогических работников, при которой коммунальные расходы покрывает местная власть. Л.Гриневич добавила, что Минобразования планирует постепенно увеличивать субвенцию не только для повышения оплаты труда педагогических работников, но и на обеспечение качественного повышения квалификации педагогов.

"Передача профессионально-технических учебных заведений на уровень области и городов-областных центров стимулирует местную власть формировать сеть заведений, ориентированную именно на развитие регионального рынка труда", - сказала Л.Гриневич.

Также отмечается, что в настоящее время наблюдается тенденция, когда количество абитуриентов превышает мощность вузов.

"В связи с этим слабые учреждения добровольно объединяются и создают мощный университет на базе нескольких. В частности, в прошлом году у нас было 4 примера, когда 2 университета сливались в один", - также отметила министр.

Напомним, Л.Гриневич заявила, что у больше чем половины украинских детей нет шанса на качественное образование.

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