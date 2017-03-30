Л.Гриневич проинформировала МВФ о приоритетах государственного финансирования образования
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство образования Украины планирует направить средства на создание сети учебных заведений, что позволит обеспечить равный доступ сельских детей к качественному образованию. Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила во время встречи с экспертами Международного валютного фонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины.
"Наш приоритет в работе с государственными финансами - эффективное использование средств наших налогоплательщиков... Например, мы сейчас создаем сеть учебных заведений, что позволит обеспечить равный доступ сельских детей к качественному образованию. Мы должны уменьшить количество детей, обучающихся в малокомплектных классах, где учитель может преподавать одновременно физику, физкультуру и английский, не имея при этом необходимой подготовки", - цитирует Л.Гриневич пресс-служба.
По словам Л.Гриневич, пока создано 178 опорных школ, в 2016-м были оборудованы 147 опорных заведений, а в этом году планируется оборудовать еще 140.
Она также рассказала об изменениях государственного финансирования общего среднего образования, а именно о переориентации направления государственной субвенции на обеспечение зарплаты педагогических работников, при которой коммунальные расходы покрывает местная власть. Л.Гриневич добавила, что Минобразования планирует постепенно увеличивать субвенцию не только для повышения оплаты труда педагогических работников, но и на обеспечение качественного повышения квалификации педагогов.
"Передача профессионально-технических учебных заведений на уровень области и городов-областных центров стимулирует местную власть формировать сеть заведений, ориентированную именно на развитие регионального рынка труда", - сказала Л.Гриневич.
Также отмечается, что в настоящее время наблюдается тенденция, когда количество абитуриентов превышает мощность вузов.
"В связи с этим слабые учреждения добровольно объединяются и создают мощный университет на базе нескольких. В частности, в прошлом году у нас было 4 примера, когда 2 университета сливались в один", - также отметила министр.
Напомним, Л.Гриневич заявила, что у больше чем половины украинских детей нет шанса на качественное образование.