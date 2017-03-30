Л.Гриневич поінформувала МВФ про пріоритети державного фінансування освіти

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство освіти України планує спрямувати кошти на створення мережі навчальних закладів, що дасть можливість забезпечити рівний доступ сільських дітей до якісної освіти. Про це міністр освіти Лілія Гриневич заявила під час зустрічі з експертами Міжнародного валютного фонду, передає УНН із посиланням на прес-службу Міністерства освіти України.

"Наш пріоритет у роботі з державними фінансами – ефективне використання коштів наших платників податків... Наприклад, ми зараз створюємо мережу навчальних закладів, що дасть можливість забезпечити рівний доступ сільських дітей до якісної освіти. Ми маємо зменшити кількість дітей, що навчаються у малонаповнюваних класах, де вчитель може викладати одночасно фізику, фізкультуру та англійську, не маючи при цьому необхідної підготовки", – цитує Л.Гриневич прес-служба.

За словами Л.Гриневич, наразі створено 178 опорних шкіл, у 2016-му було обладнано 147 опорних закладів, а цього року планується обладнати ще 140.

Вона також розповіла про зміни державного фінансування загальної середньої освіти, а саме переорієнтацію спрямування державної субвенції на забезпечення зарплати педагогічних працівників, за якої комунальні видатки покриває місцева влада. Л.Гриневич додала, що Міносвіти планує поступово збільшувати субвенцію не лише для підвищення оплати праці педагогічних працівників, а й на забезпечення якісного підвищення кваліфікації педагогів.

"Передача професійно-технічних навчальних закладів на рівень області та міст-обласних центрів стимулює місцеву владу формувати мережу закладів, орієнтовану саме на розвиток регіонального ринку праці, - сказала Л.Гриневич.

Також зазначається, що наразі спостерігається тенденція, коли кількість абітурієнтів перевищує потужність ВНЗ.

"У зв’язку із цим слабкі заклади добровільно об’єднуються і створюють потужніший університет на базі декількох. Зокрема, торік у нас було 4 приклади, коли 2 університети зливались в один", – також вказала міністр.

Нагадаємо, Л.Гриневич заявила, що більше половини українських дітей не мають шансу на якісну освіту.

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