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КИУ продолжает фиксировать нарушения на выборах в ОТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Наблюдатели КИУ продолжают фиксировать нарушения на первых местных выборах в объединенных общинах. Об этом КИУ сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.

КИУ продолжает фиксировать нарушения на выборах в ОТО

Так, наблюдатели КИУ сообщили, что в Одесской области (Окнянська ОТО) члены избирательной комиссии прервали процесс голосования местных жителей, голосующих на дому и отправились на обеденный перерыв. Как объяснили члены комиссии, на участке №510581 уже проголосовало две трети избирателей, голосующих по месту жительства, а потому было принято решение продолжить процесс голосования остальных жителей после обеденного перерыва.

Формально такие действия членов комиссии является нарушением, поскольку по Закону "О местных выборах" (п.1 ст.77) процесс голосования должно быть непрерывным и не предусматривает остановок.

На Луганщине в Лозно-Александровской объединенной общине зафиксировано подвоз избирателей на участке от имени партий "За жизнь" и Радикальной партии Олега Ляшко. Кроме того, на участке №440094 не хватает бланков протоколов о подсчете голосов для получения наблюдателями.

Наблюдатели КИУ также фиксируют аномально высокую явку на выборах старосты в Нижнедуванское ОТО Луганщины. По состоянию на 12:00 там уже проголосовали более 50% избирателей - 317 с 616. Это при том, что 90 избирателей внесены в список для голосования по месту нахождения.

Как сообщал УНН, сегодня, 29 апреля, состоятся выборы в 40 объединенных территориальных общинах : 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТО. В состав этих 40 ОТО вошли 133 местные советы (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113).

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