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КВУ продовжує фіксувати порушення на виборах в ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Спостерігачі КВУ продовжують фіксувати порушення на перших місцевих виборах в об’єднаних громадах. Про це КВУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

КВУ продовжує фіксувати порушення на виборах в ОТГ

Так, спостерігачі КВУ повідомили, що на Одещині (Окнянська ОТГ) члени виборчої комісії перервали процес голосування місцевих жителів, що голосують вдома та відправилися на обідню перерву. Як пояснили члени комісії, на дільниці №510581 вже проголосувало дві третини виборців, що голосують за місцем проживання, а тому було прийнято рішення продовжити процес голосування решти мешканців після обідньої перерви.

Формально такі дії членів комісії є порушенням, оскільки за Законом "Про місцеві вибори" (п.1 ст.77) процес голосування має бути безперервним і не передбачає зупинок.

На Луганщині в Лозно-Олександрівській об'єднаній громаді зафіксовано підвезення виборців на дільниці від імені партій "За життя" та Радикальної партії Олега Ляшка. Крім того, на дільниці №440094 не вистачає бланків протоколів про підрахунок голосів для отримання спостерігачами.

Спостерігачі КВУ також фіксують аномально високу явку на виборах старости в Нижньодуванській ОТГ Луганщини. Станом на 12 години там вже проголосувало понад 50% виборців - 317 із 616. Це при тому, що 90 виборців внесені в список для голосування за місцем знаходження.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 29 квітня, відбудуться вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).

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