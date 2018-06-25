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КИУ: 79 депутатов пропустили 90% голосований ВР в июне

КИУ: 79 депутатов пропустили 90% голосований ВР в июне

Киев  •  УНН

 • 11744 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. 79 народных депутатов почти не голосовали в июне, пропустив 90% голосований, из них 12 - не проголосовали ни разу за месяц. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба КИУ, передает УНН.

Как сообщается, нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Дениса Омельяновича, Дмитрий Ярош, Вадима Кривохатько, Константина Жеваго, Татьяны Донец и Натальи Кацер-Бучковская. По данным сайта ВР официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки. Ни разу в июне не проголосовали депутаты крестьяне Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, содержащейся под стражей.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них есть ряд известных фамилий. В частности, Михайо Добкин и Дмитрий Добкин проголосовали по 1 раза в месяц, Вадим Рабинович - 2 раза, Юлия Левочкина - 12, Сергей Кивалов и Андрей Белецкий - по 15, Ярослав Дубневич - 20, Сергей Левочкин - 22, Сергей Тарута - 25, Наталья Королевская - 42.

Самые низкие показатели голосований в группы "Возрождение" и фракции "Оппозиционный блок". Так, 14 депутатов "Возрождение" пропустили 90% голосований Совета в июне. Также почти не голосовали 18 депутатов "Оппозиционного блока".

"По сравнению с маем количество депутатов, которые не голосуют, несколько возросла: с 71 до 79. Фактически каждый пятый народный депутат на данный игнорирует участие в голосованиях Рады. Отдельные политики не голосуют в Раде месяцами. Так, Дмитрий Ярош в 2018 году еще ни разу не нажимал кнопку. Кроме того, в парламенте не голосуют отдельные политические силы. В июне около половины депутатов "Возрождение" (56%) и "Оппозиционного блока" (42%) почти не нажимали кнопки. Несмотря на это в июне было принято несколько важных законов. В частности, законы о национальной безопасности, о валюте, о дипломатической службе, а также по запуску Антикоррупционного суда ", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в июне произошло двенадцать пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 531 голосования.

Напомним, за время работы Верховной Рады VIII созыва народные депутаты 1471 раз обращались в Аппарат ВР с заявлениями об изменении результатов их голосований . В общем такие обращения оформляли 303 народных депутата.

Украинские Национальные Новости

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