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КВУ: 79 депутатів пропустили 90% голосувань ВР у червні

КВУ: 79 депутатів пропустили 90% голосувань ВР у червні

Київ • УНН

 • 11744 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. 79 народних депутатів майже не голосували в червні, пропустивши 90% голосувань, із них 12 – не проголосували жодного разу за місяць. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба КВУ, передає УНН.

Як повідомляється, нульові показники голосувань в Євгена Мураєва, Дениса Омельяновича, Дмитра Яроша, Вадима Кривохатька, Костянтина Жеваго, Тетяни Донець і Наталії Кацер-Бучковської. За даними веб-сайту ВР офіційно вони пропустили голосування з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження. Жодного разу в червні не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський, який заявив про складання депутатських повноважень і Надія Савченко, яку утримують під вартою.

Частина депутатів проголосували лише кілька разів за місяць. Серед них є низка відомих прізвищ. Зокрема, Михайо Добкін та Дмитро Добкін проголосували по 1 разу за місяць, Вадим Рабінович — 2 рази, Юлія Льовочкіна — 12, Сергій Ківалов та Андрій Білецький — по 15, Ярослав Дубневич — 20, Сергій Льовочкін — 22, Сергій Тарута — 25, Наталія Королевська — 42.

Найнижчі показники голосувань в групи “Відродження” та фракції “Опозиційний блок”. Так, 14 депутатів “Відродження” пропустили 90% голосувань Ради в червні. Також майже не голосували 18 депутатів “Опозиційного блоку”.

“У порівнянні з травнем кількість депутатів, які не голосують, дещо зросла: із 71 до 79. Фактично кожен п’ятий народний депутат на разі ігнорує участь в голосуваннях Ради. Окремі політики не голосують в Раді місяцями. Так, Дмитро Ярош в 2018 році ще жодного разу не натискав кнопку. Крім того, в парламенті не голосують окремі політичні сили. У червні близько половини депутатів „Відродження“ (56%) та „Опозиційного блоку“ (42%) майже не натискали кнопки. Попри це у червні було прийнято кілька важливих законів. Зокрема, закони про національну безпеку, про валюту, про дипломатичну службу, а також щодо запуску Антикорупційного суду”, — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього в червні відбулося дванадцять пленарних засідань ВР, на яких було проведено 531 голосування.

Нагадаємо, за час роботи Верховної Ради VIII скликання народні депутати 1471 разів зверталися до Апарату ВР із заявами про зміну результатів їх голосувань. Загалом такі звернення оформлювали 303 народні депутати.

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