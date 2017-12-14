Билеты на украинский лоукостер можно будет приобрести весной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Поскольку компания начинает работу в апреле, то украинцы смогут приобрести билеты на рейсы SkyUp соответственно в апреле-мае. Об этом сообщил во время пресс-конференции по созданию национальной авиакомпании генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, передает корреспондент УНН.
"Компания начнет работать весной. Соответственно, продажи билетов мы также откроем в апреле-мае", - уточнил он, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщал УНН, новый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.
Авиаперевозчик SkyUp выполнять чартерные рейсы, а также внутренние и международные регулярные рейсы.
На первом этапе внутренние рейсы запланированы по следующим направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Одесса.
Международные регулярные рейсы в 2018 году планируют по направлениям Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.
Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-моделью без багажа и выбранных услуг. Билет "Киев-Одесса", в частности, будет стоить от 499 грн в одну сторону.