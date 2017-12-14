Билеты на украинский лоукостер можно будет приобрести весной

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 0 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98818 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101936 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102292 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116432 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103347 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105818 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112708 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117233 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 123052 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Билеты на украинский лоукостер можно будет приобрести весной

Билеты на украинский лоукостер можно будет приобрести весной

Киев  •  УНН

 • 18377 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Поскольку компания начинает работу в апреле, то украинцы смогут приобрести билеты на рейсы SkyUp соответственно в апреле-мае. Об этом сообщил во время пресс-конференции по созданию национальной авиакомпании генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, передает корреспондент УНН.

"Компания начнет работать весной. Соответственно, продажи билетов мы также откроем в апреле-мае", - уточнил он, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщал УНН, новый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.

Авиаперевозчик SkyUp выполнять чартерные рейсы, а также внутренние и международные регулярные рейсы.

На первом этапе внутренние рейсы запланированы по следующим направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируют по направлениям Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.

Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-моделью без багажа и выбранных услуг. Билет "Киев-Одесса", в частности, будет стоить от 499 грн в одну сторону.

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