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Квитки на український лоукостер можна буде придбати навесні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Оскільки компанія розпочинає роботу у квітні, то українці зможуть придбати квитки на рейси SkyUp відповідно у квітні-травні. Про це повідомив під час прес-конференції щодо створення національної авіакомпанії генеральний директор SkyUp Євгеній Хайнацький, передає кореспондент УНН.

“Компанія розпочне працювати навесні. Відповідно, продажі квитків ми також відкриємо у квітні-травні”, — уточнив він, відповідаючи на питання журналістів.

Як повідомляв УНН, новий національний лоукост-авіаперевізник SkyUp розпочне роботу у квітні 2018 року.

Авіаперевізник SkyUp виконуватиме чартерні рейси, а також внутрішні та міжнародні регулярні рейси.

На першому етапі внутрішні рейси заплановано за такими напрямками: Київ – Одеса, Харків – Одеса, Львів – Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 році планують за напрямками Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака.

Вартість усіх регулярних перевезень буде формуватися за лоукост-моделлю без багажу та обраних додаткових послуг. Квиток „Київ-Одеса“, зокрема, коштуватиме від 499 грн в один бік.

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