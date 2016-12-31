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Квартирного вора задержали при попытке сбыть награбленное в Никополе

Квартирного вора задержали при попытке сбыть награбленное в Никополе

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Правоохранители Никополя провели ряд розыскных мероприятий, в ходе которых вышли на след 32-летнего местного жителя, которого задержали при попытке продать краденое. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Как пояснил мужчина, большинство краж он совершал попадая в жилье через балкон, реже через дверь путем выпиливания замков или отжимал металлопластиковые окна в квартирах нижних этажей. Больше всего от его действий пострадали владельцы вторых этажей.

Вооружившись отверткой и ломом, он следил за квартирой. Когда был уверен, что владельцев дома нет, повреждал окна и проникал внутрь, где совершал кражи. Особенно злоумышленник следил за квартирами, в которых шел ремонт и где постоянно не находились владельцы. Вор выносил все ценные вещи, которые были в доме: золото, деньги, инструменты, бытовые приборы, даже газовые котлы и одежду хозяев.

Следственным совместно с процессуальным руководителем местной прокуратуры действия последнего квалифицированы по ч.3 ст.185 УК Украины (кража с проникновением в жилище). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются следственные действия. Последнему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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