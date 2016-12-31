Квартирного крадія затримали при спробі збути награбоване у Нікополі

Як пояснив чоловік, більшість крадіжок він скоював потрапляючи в житло через балкон, рідше через двері шляхом випилювання замків або віджимав металопластикові вікна в квартирах нижніх поверхів. Найбільше від його дій постраждали власники других поверхів.

Озброївшись викруткою та ломом, він стежив за квартирою. Коли був впевнений, що власників вдома немає, пошкоджував вікна та проникав всередину, де скоював крадіжки. Особливо зловмисник стежив за квартирами, у яких йшов ремонт та де постійно не перебували власники. Злодій виносив всі цінні речі, які були в оселі: золото, гроші, інструменти, побутові прилади, навіть газові котли та одяг господарів.

Слідчим спільно з процесуальним керівником місцевої прокуратури дії останнього кваліфіковано за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка з проникненням в житло). Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії. Останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.