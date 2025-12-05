$42.180.02
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 10580 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 17126 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 30704 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 41017 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56 • 36421 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 61021 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34168 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 56919 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24550 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Квартиры по ценам ниже рыночных: что скрывают декларации активистки Мартыны Богуславец

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Финансовая декларация Мартыны Богуславец содержит расхождения между доходами и задекларированной стоимостью недвижимости. Занижение стоимости имущества вызывает вопросы относительно прозрачности финансовых операций активистки.

Квартиры по ценам ниже рыночных: что скрывают декларации активистки Мартыны Богуславец

Финансовая декларация антикоррупционной активистки Мартыны Богуславец содержит значительные расхождения между ее доходами и задекларированной стоимостью недвижимости, которая оказалась существенно заниженной. Как пишет Судебно-юридическая газета, об этом свидетельствует анализ данных из реестра налоговых деклараций за 2023–2024 годы, передает УНН.

Эксперты, изучавшие документы, отмечают: годовые доходы Богуславец за эти годы не всегда соответствуют уровню задекларированных расходов на приобретение столичной недвижимости. Кроме того, указанная в декларациях стоимость объектов существенно ниже среднерыночной.

В 2022 году Богуславец приобрела квартиру площадью 42,2 м² на проспекте Науки в Киеве. Ее реальная рыночная цена составляла примерно 1,49 млн грн. В декларации же активистка указала 1 млн 78 тыс. грн — на 400–420 тыс. грн меньше актуальной стоимости.

Еще одну квартиру в столице она приобрела в 2024 году — помещение площадью 85,2 м² на ул. Заболотного. По оценкам экспертов, ее рыночная цена превышала 3 млн грн. Однако в декларации указано лишь около 1,3 млн грн.

Согласно декларациям, в 2023 году активистка получила 1,3 млн грн дохода в ОО "Институт законодательных идей", 79 904 грн стипендии, 290 489 грн дохода от ФЛП, а также задекларировала 52 000 долларов наличными.

В 2024 году доходы Богуславец выросли. Она получила 782 348 грн от предпринимательской деятельности и ОО, а также 599 536 грн заработной платы в Центре демократических изменений "Межа". На банковских счетах в то время было 271 902 грн в ПриватБанке и 120 грн в Универсал Банке. Наличными активистка задекларировала 36 000 долларов. В декларации также указан семейный заем более 1 млн грн, предоставленный еще в 2018 году.

Несмотря на то, что задекларированные доходы и наличные формально позволяют Богуславец приобрести обе квартиры, значительное занижение стоимости имущества вызывает дополнительные вопросы относительно прозрачности финансовых операций и полноты декларирования.

Публичный статус Мартыны Богуславец и ее участие в работе Общественного совета добропорядочности делают эти несоответствия особенно чувствительными, ведь именно этот орган оценивает этичность и прозрачность кандидатов на ключевые государственные должности.

Лилия Подоляк

