Квартири за цінами нижче ринкових: що приховують декларації активістки Мартини Богуславець

Фінансова декларація антикорупційної активістки Мартини Богуславець містить значні розбіжності між її доходами та задекларованою вартістю нерухомості, яка виявилася суттєво заниженою. Як пише Судово-юридична газета, про це свідчить аналіз даних із реєстру податкових декларацій за 2023–2024 роки, передає УНН.

Експерти, які вивчали документи, зазначають: річні доходи Богуславець за ці роки не завжди відповідають рівню задекларованих витрат на придбання столичної нерухомості. Окрім того, вказана в деклараціях вартість об’єктів істотно нижча за середньоринкову.

У 2022 році Богуславець придбала квартиру площею 42,2 м² на проспекті Науки у Києві. Її реальна ринкова ціна становила приблизно 1,49 млн грн. У декларації ж активістка зазначила 1 млн 78 тис. грн — на 400–420 тис. грн менше за актуальну вартість.

Ще одну квартиру у столиці вона придбала у 2024 році — помешкання площею 85,2 м² на вул. Заболотного. За оцінками експертів, її ринкова ціна перевищувала 3 млн грн. Проте у декларації вказано лише близько 1,3 млн грн.

Згідно з деклараціями, у 2023 році активістка отримала 1,3 млн грн доходу в ГО "Інститут законодавчих ідей", 79 904 грн стипендії, 290 489 грн доходу від ФОП, а також задекларувала 52 000 доларів готівкою.

У 2024 році доходи Богуславець зросли. Вона отримала 782 348 грн від підприємницької діяльності та ГО, а також 599 536 грн заробітної плати в Центрі демократичних змін "Межа". На банківських рахунках у той час було 271 902 грн у ПриватБанку та 120 грн в Універсал Банку. Готівкою активістка задекларувала 36 000 доларів. У декларації також зазначено родинну позику понад 1 млн грн, надану ще у 2018 році.

Попри те, що задекларовані доходи та готівка формально дозволяють Богуславець придбати обидві квартири, значне заниження вартості майна викликає додаткові питання щодо прозорості фінансових операцій та повноти декларування.

Публічний статус Мартини Богуславець та її участь у роботі Громадської ради доброчесності роблять ці невідповідності особливо чутливими, адже саме цей орган оцінює етичність і прозорість кандидатів на ключові державні посади.