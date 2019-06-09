Квалификация Евро-2020: Турция нанесла поражение действующим чемпионам мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В противостоянии Турции и Франции состоялась баталия лидеров группы Н отбора на Евро-2020, сообщает корреспондент УНН.
"Трехцветные" в статусе действующих чемпионов мира имели преимущество во владении мячом (59:41), но не нанесли ни одного удара в створ ворот турок. Зато хозяева забили дважды с 6 попыток в створ ворот.
На 30 минуте головой отличился Айхан, а Ундер забил на 40-й - 2:0.
Стоит отметить, что в предыдущих четырех матчах против Франции в Турции было четыре поражения.
Кроме того добавим, турки под управлением наставника Гюнеша имеют максимальные 9-ть очков. Французы получили шесть.
Результаты других игр группы:
Исландия - Албания 1:0
Молдова - Андорра 1:0.