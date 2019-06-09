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Кваліфікація Євро-2020: Туреччина завдала поразки чинним чемпіонам світу

Київ • УНН

 • 16398 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У протистоянні Туреччини та Франції відбулась баталія лідерів групи Н відбору на Євро-2020, повідомляє кореспондент УНН.

"Триколірні" в статусі чинних чемпіонів світу мали перевагу у володінні м'ячем (59:41), але не завдали жодного удару у площину воріт турків. Натомість господарі забили двічі із 6 спроб у створ воріт.

На 30 хвилині головою відзначився Айхан, а Ундер забив на 40-й – 2:0.

Варто зазначити, що у попередніх чотирьох матчах проти Франції у Туреччини було чотири поразки.

Крім того додамо, турки під орудою наставника Гюнеша мають максимальні 9-ть очок. Французи здобули шість.

Результати інших ігор групи:

Ісландія – Албанія 1:0

Молдова – Андорра 1:0.

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