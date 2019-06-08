Квалификация Евро-2020: Испания и Польша продолжили победные серии

В группе F фавориты отбора испанцы не испытали трудностей в выездной встрече с Фарерских островах - 4:1. У апенинцев забивали Рамос, Хесус Навас, Гайя и автогол от Гетссона. В частности, отличился Олсен.

Поляки вырвали выигрыш в гостях над македонцами благодаря взятию ворот Пентек - 1:0.

Среди других баталий отметим третью подряд фиаско латвийцев, на этот раз виз Израиля - 0:3 и первый успех австрийцев в отборе в матче со сборной "динамовца" Вербичи - Словенией (1:0).

Добавим, Испания и Польша лидируют в своих группах, получив максимальные 9-ть очков.