Квалификация Евро-2020: Испания и Польша продолжили победные серии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В стартовый соревновательный день третьего тура отбора на Евро-2020 по футболу состоялся ряд баталий, передает УНН.
В группе F фавориты отбора испанцы не испытали трудностей в выездной встрече с Фарерских островах - 4:1. У апенинцев забивали Рамос, Хесус Навас, Гайя и автогол от Гетссона. В частности, отличился Олсен.
Поляки вырвали выигрыш в гостях над македонцами благодаря взятию ворот Пентек - 1:0.
Среди других баталий отметим третью подряд фиаско латвийцев, на этот раз виз Израиля - 0:3 и первый успех австрийцев в отборе в матче со сборной "динамовца" Вербичи - Словенией (1:0).
Добавим, Испания и Польша лидируют в своих группах, получив максимальные 9-ть очков.