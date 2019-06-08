Кваліфікація Євро-2020: Іспанія та Польща продовжили переможні серії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У стартовий змагальний день третього туру відбору на Євро-2020 з футболу відбувся ряд баталій, передає УНН.
У групі F фаворити відбору іспанці не зазнали труднощів у виїзній зустрічі із Фарерським островами - 4:1. За апенінців забивали Рамос, Хесус Навас, Гайя і автогол від Гетссона. Зокрема, відзначився Олсен.
Поляки вирвали виграш в гостях над македонцями завдяки взяттю воріт Пентека – 1:0.
Серед інших баталій відзначимо третє поспіль фіаско латвійців, цього разу віз Ізраїлю – 0:3 і перший успіх австрійців у відборі в матчі зі збірною "динамівця" Вербіча – Словенією (1:0).
Додамо, Іспанія та Польща лідирують у власних групах, здобувши максимальні 9-ть очок.