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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108166 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135763 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143781 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129834 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130034 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131242 просмотра

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Курятина в июне подешевела на 12%

Курятина в июне подешевела на 12%

Киев  •  УНН

 • 8013 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. С начала месяца в Украине среди всех видов мяса подешевела только курятина. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра" по состоянию на 5 июня, передает УНН.

Так, цены на курятину упали на 12,02%. Стоимость говядины и свинины не изменилась.

Сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев - 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины обойдется украинцам в 109,6 грн и 135,9 грн соответственно.

Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.

Более того, сегодня Украина является одним из главных поставщиков мяса птицы в ЕС, и готова наращивать показатели экспорта. В то же время, ЕС намерен расширить импортную квоту для Украины на ввоз курятины до 70 тыс. тонн в год.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

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