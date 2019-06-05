Курятина в июне подешевела на 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. С начала месяца в Украине среди всех видов мяса подешевела только курятина. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра" по состоянию на 5 июня, передает УНН.
Так, цены на курятину упали на 12,02%. Стоимость говядины и свинины не изменилась.
Сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев - 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины обойдется украинцам в 109,6 грн и 135,9 грн соответственно.
Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.
Более того, сегодня Украина является одним из главных поставщиков мяса птицы в ЕС, и готова наращивать показатели экспорта. В то же время, ЕС намерен расширить импортную квоту для Украины на ввоз курятины до 70 тыс. тонн в год.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.