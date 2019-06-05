Курятина у червні подешевшала на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. З початку місяця в Україні серед усіх видів м'яса подешевшала лише курятина. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 5 червня, передає УНН.
Так, ціни на курятину впали на 12,02%. Вартість яловичини та свинини не змінилася.
Сьогодні курятина є найдоступнішим м'ясом для українців - 91,9 грн за кг. Кілограм свинини та яловичини обійдеться українцям у 109,6 грн та 135,9 грн відповідно.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижча, ніж у країнах ЄС. Так, наприклад, курятина у Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 раза доступніша, ніж у Берліні.
Ба більше, сьогодні Україна є одним з головних постачальників м'яса птиці в ЄС, і готова нарощувати показники експорту. Водночас, ЄС має намір розширити імпортну квоту для України на ввезення курятини до 70 тис. тонн на рік.
Раніше УНН повідомляв, що минулого року вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів — частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.