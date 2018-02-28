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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54840 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65389 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68409 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104784 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98020 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104138 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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Курц приехал в Москву и встретился с Путиным

Курц приехал в Москву и встретился с Путиным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц прибыл в Россию с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на прес-службу Кремля.

"Владимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В начале встречи В.Путин обратился к С.Курцу: "Мы очень рады Вас видеть. У нас большой перечень вопросов, которые представляют взаимный интерес".

"Как министр иностранных дел, в последние годы я имел честь вести доброе сотрудничество с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Очень рад впервые быть в Москве в качестве главы правительства... Я буду рад обсудить с Вами двусторонние отношения, а также углубить их, а также отношения Евросоюза с Россией и международные вопросы", - отметил С.Курц.

Напомним, С.Курц заявил, что кризис в Украине далек от решения.

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