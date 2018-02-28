Курц приехал в Москву и встретился с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц прибыл в Россию с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на прес-службу Кремля.
"Владимир Путин встретился с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
В начале встречи В.Путин обратился к С.Курцу: "Мы очень рады Вас видеть. У нас большой перечень вопросов, которые представляют взаимный интерес".
"Как министр иностранных дел, в последние годы я имел честь вести доброе сотрудничество с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Очень рад впервые быть в Москве в качестве главы правительства... Я буду рад обсудить с Вами двусторонние отношения, а также углубить их, а также отношения Евросоюза с Россией и международные вопросы", - отметил С.Курц.
Напомним, С.Курц заявил, что кризис в Украине далек от решения.