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Курц приїхав до Москви і зустрівся з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц прибув до Росії з робочим візитом і зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.

"Володимир Путін зустрівся з федеральним канцлером Австрійської Республіки Себастіаном Курцем, який прибув до Росії з робочим візитом. Обговорювалися поточний стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.

На початку зустрічі В.Путін звернувся до С.Курца: "Ми дуже раді Вас бачити. У нас великий перелік питань, які становлять взаємний інтерес".

"Як міністр закордонних справ, в останні роки я мав честь вести добру співпрацю з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Дуже радий вперше бути в Москві як очільник уряду ... Я буду радий обговорити з Вами двосторонні відносини, а також поглибити їх, а також відносини ЄС з Росією і міжнародні питання", - зазначив С.Курц.

Нагадаємо, С.Курц заявив, що криза в Україні є далекою від вирішення.

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