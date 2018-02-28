Курц приїхав до Москви і зустрівся з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц прибув до Росії з робочим візитом і зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
"Володимир Путін зустрівся з федеральним канцлером Австрійської Республіки Себастіаном Курцем, який прибув до Росії з робочим візитом. Обговорювалися поточний стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.
На початку зустрічі В.Путін звернувся до С.Курца: "Ми дуже раді Вас бачити. У нас великий перелік питань, які становлять взаємний інтерес".
"Як міністр закордонних справ, в останні роки я мав честь вести добру співпрацю з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Дуже радий вперше бути в Москві як очільник уряду ... Я буду радий обговорити з Вами двосторонні відносини, а також поглибити їх, а також відносини ЄС з Росією і міжнародні питання", - зазначив С.Курц.
Нагадаємо, С.Курц заявив, що криза в Україні є далекою від вирішення.