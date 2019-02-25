Курт Волкер будет в Одессе уже завтра

"Завтра, 26 февраля, Курт Волкер приедет в Одессу", - сообщили в посольстве.



По словам дипломатов, в Одессе Волкер будет общаться с прессой, но пока не известно точно, в котором часу. В тот же день спецпредставитель Госдепа США совершит визит в Киев.



"Он будет на Крымском форуме в Художественном арсенале. Форум будет работать 26 и 27 числа, он оба дня будет там. На форуме он будет общаться с прессой вечером 26-го, то есть завтра", - отметил собеседник.



В то же время, по его словам, в посольстве пока не известно, какие именно двусторонние встречи запланированы у Волкера во время его визита в Украину.



Отметим, 26 февраля в Художественном арсенале откроется V Международный форум "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления".



Как сообщал УНН, ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал визит Волкера в Украину.