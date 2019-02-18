В Україну приїде Курт Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер приїде в Україну наступного тижня . Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після візиту до Брюсселя, передає УНН.
“Я з Куртом Волкером зустрічався позавчора, він буде в Україні наступного тижня”, - повідомив Клімкін.
Він також зазначив, Волкер сподівається, що зустріч у "нормандському форматі" таки відбудеться.
Раніше УНН повідомляв, Клімкін готовий взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі".
Нагадаємо, Волкер заявляв, що Росія не хоче нічого робити для врегулювання конфлікту на Донбасі.