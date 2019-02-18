В Украину приедет Курт Волкер

"Я с Куртом Волкером встречался позавчера, он будет в Украине на следующей неделе", - сообщил Климкин.



Он также отметил, Волкер надеется, что встреча в "нормандском формате" таки состоится.



Ранее УНН сообщал, Климкин готов принять участие во встрече в " нормандском формате ".



Напомним, Волкер заявлял, что Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе.