В Украину приедет Курт Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер приедет в Украину на следующей неделе. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после визита в Брюссель, передает УНН.
"Я с Куртом Волкером встречался позавчера, он будет в Украине на следующей неделе", - сообщил Климкин.
Он также отметил, Волкер надеется, что встреча в "нормандском формате" таки состоится.
Ранее УНН сообщал, Климкин готов принять участие во встрече в " нормандском формате ".
Напомним, Волкер заявлял, что Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе.