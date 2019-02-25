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Курт Волкер буде в Одесі вже завтра

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 26 грудня здійснить візит до Одеси, після чого вирушить до Києва. Про це кореспонденту УНН повідомили в Посольстві США в Україні.

"Завтра, 26 лютого, Курт Волкер приїде в Одесу", - повідомили в посольстві.

За словами дипломатів, в Одесі Волкер спілкуватиметься з пресою, але поки не відомо точно, о котрій годині. Пізніше того ж дня спецпредставник Держдепу США здійснить візит до Києва.

"Він буде на Кримському форумі у Мистецькому арсеналі. Форум працюватиме 26 і 27 числа, він обидва дні буде там. На форумі він спілкуватиметься з пресою ввечері 26-го, тобто завтра", - зазначив співрозмовник.

Водночас, з його слів, у посольстві наразі не відомо, які саме двосторонні зустрічі заплановані у Волкера під час його візиту в Україну.

Зазначимо, 26 лютого у Мистецькому арсеналі відкриється V Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору".

Як повідомляв УНН, раніше Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит Волкера до України.

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