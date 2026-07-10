Курсантов университета МВД РФ массово отправляют патрулировать НПЗ и нефтебазы - АТЕШ
Киев • УНН
Старшекурсников Московского университета МВД РФ привлекают к патрулированию вокруг НПЗ и стратегических объектов. Их задача - поиск "наводчиков" и задержание гражданских, которые снимают места прилетов БПЛА.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" среди курсантов Московского университета МВД России сообщают, что старшекурсников планируют массово отправлять на усиление действующим сотрудникам полиции. Об этом информирует УНН.
Детали
По данным агентов, старшекурсников будут включать в состав полицейских групп для патрулирования территорий вокруг НПЗ, нефтебаз и стратегических объектов.
Главной задачей таких совместных патрулей является поиск "наводчиков", "корректировщиков", а также вычисление и задержание гражданских лиц, которые снимают места прилетов БпЛА
Указывается, что руководство вуза рассматривает возможность засчитывать такие дежурства как учебную практику.
"Будущие полицейские прекрасно понимают, что режим просто использует их как бесплатный живой щит для защиты олигархических нефтебаз. Никто из молодых парней не хочет рисковать жизнью под ударами дронов и ловить своих сограждан ради генеральских отчетов, поэтому они все активнее выбирают путь сопротивления и саботажа приказов изнутри", - отмечают в "АТЕШ".
Напомним
Агенты движения "АТЕШ" сообщили, что военнослужащие-мусульмане 126 полка ВС РФ массово дают взятки командирам, чтобы попасть в подразделения "Ахмат", которые не участвуют в атаках.
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