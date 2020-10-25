Курсантам университета ГФС предлагали "награду" за голосование - полиция

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Полиция разоблачила сеть подкупа избирателей в одном из вузов Киевской области - курсантам Университета государственной фискальной службы Украины предлагали повышенное денежное обеспечение - за один голос более полутора тысячи гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Нацполиции в Telegram-канале.

"Полицейские задокументировали неправомерную деятельность руководителя курса Университета государственной фискальной службы Украины. По указанию курсанты должны были прийти на избирательный участок 25 октября по месту жительства, а именно на один из участков города Ирпень и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии", - говорится в сообщении.

По данным полиции, для этого курсанты получили в разы большее денежное обеспечение, чем предусмотрено законодательством. "Стоимость одного голоса стоила более полутора тысяч гривен", - добавили правоохранители.

"Сейчас 26-летнему командиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, по состоянию на 10:00 в день выборов, 25 октября, уже открыто шесть уголовных производств, зафиксировано "карусели".

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