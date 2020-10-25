Курсантам університету ДФС пропонували "нагороду" за голосування - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поліція викрила мережу підкупу виборців в одному з вишів Київщини - курсантам Університету державної фіскальної служби України пропонували підвищене грошове забезпечення - за один голос понад півтори тисячі гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомленні Нацполіції у Telegram-каналі.
"Поліцейські задокументували неправомірну діяльність керівника курсу Університету державної фіскальної служби України. За вказівкою курсанти повинні були прийти до виборчої дільниці 25 жовтня за місцем проживання, а саме на одну з дільниць міста Ірпінь і віддати свої голоси за відповідних кандидатів у депутати від певної політичної партії", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, для цього курсанти отримали врази більше грошове забезпечення, ніж передбачено законодавством. "Вартість одного голосу коштувала понад півтори тисячі гривень", - додали правоохоронці.
"Наразі 26-річному командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) КК України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Нагадаємо, на 10 годину у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито шість кримінальних проваджень, зафіксовано "каруселі".