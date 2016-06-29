Курс евро в обменниках Киева снизился на 2,31%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 24,7500/24,8500 (снизился на 0,10%);

евро-гривна - 27,3500/27,6000 (снизился на 2,31%);

рубль-гривна - 0,810/0,3875 (поднялся на 0,92%).

Напомним, 24 июня на рынке валютообменных операций в столице курс доллара установился на следующем уровне: доллар-гривна - 24,8000/24,8500.

Как сообщал УНН, европейские акции уже потеряли 650 млрд евро стоимости на новостях о Brexit.