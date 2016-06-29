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15 марта, 19:03 • 116145 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169608 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139788 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132105 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113770 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106004 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101836 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136361 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Курс евро в обменниках Киева снизился на 2,31%

Курс евро в обменниках Киева снизился на 2,31%

Киев • УНН

 • 7280 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Курс евро в среду утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 2,31%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 24,7500/24,8500 (снизился на 0,10%);

евро-гривна - 27,3500/27,6000 (снизился на 2,31%);

рубль-гривна - 0,810/0,3875 (поднялся на 0,92%).

Напомним, 24 июня на рынке валютообменных операций в столице курс доллара установился на следующем уровне: доллар-гривна - 24,8000/24,8500.

Как сообщал УНН, европейские акции уже потеряли 650 млрд евро стоимости на новостях о Brexit.

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