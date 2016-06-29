Курс євро в обмінниках Києва знизився на 2,31%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Курс євро у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 2,31%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 24,7500/24,8500 (знизився на 0,10%);
євро-гривня — 27,3500/27,6000 (знизився на 2,31%);
рубль-гривня — 0,810/0,3875 (піднявся на 0,92%).
Нагадаємо, 24 червня на ринку валютообмінних операцій у столиці курс долара встановився на наступному рівні: долар-гривня — 24,8000/24,8500.
Як повідомляв УНН, європейські акції вже втратили 650 млрд євро вартості на новинах про Brexit.